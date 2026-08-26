Promotoria de Justiça de Cianorte se reúne com Conselho da Comunidade

Nesta segunda-feira, 17 de agosto, a 2ª Promotoria de Justiça de Cianorte participou de uma reunião com representantes do Conselho da Comunidade de Cianorte, com o objetivo de alinhar ações, projetos e estratégias de atuação voltadas à população.

A iniciativa foi conduzida pela Promotora de Justiça Elaine Lopo Rodrigues, com a contribuição técnica do Serviço Social da 16ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado (Urate), representado pela assistente social Adriéli Volpato Craveiro. A atividade buscou fortalecer a articulação entre a Promotoria de Justiça e o Conselho da Comunidade, alinhando as intervenções realizadas pelo Conselho aos projetos locais e à atuação da unidade ministerial.

A intenção é que as iniciativas sejam construídas a partir das demandas da realidade local, fortalecendo o papel do Conselho da Comunidade na execução de ações de caráter social e de reinserção. Entre as ações estipuladas no encontro está a contratação de uma Assistente Social para atuar diretamente na elaboração, organização e acompanhamento dos projetos locais do Conselho. A medida busca trazer maior qualificação técnica e contribuir para que os projetos sejam pensados e executados de forma sistemática.

Estiveram presentes o Presidente do Conselho da Comunidade, José Airton Gonçalves; o Tesoureiro Luiz Pozza; o 2º Secretário, Jorge Luis Rodrigues; e o responsável administrativo, Alan Batista da Cruz.