Mega-Sena acumula novamente e prêmio dispara para R$ 112 milhões: veja os números sorteados no concurso 3.068

Com o resultado do concurso 3.068 realizado nesta quinta-feira, a Mega-Sena acumula e o prêmio principal atinge a marca de R$ 112 milhões para o próximo sorteio.

A expectativa para os apostadores de todo o Brasil aumenta, já que ninguém conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas no último concurso. O valor acumulado agora se torna um dos maiores atrativos para quem busca a sorte grande nas loterias da Caixa.

As informações sobre o sorteio foram divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, confirmando que o prêmio segue em trajetória de crescimento após a ausência de vencedores na faixa principal. O próximo concurso promete movimentar casas lotéricas e o ambiente virtual.

Abaixo, detalhamos os números sorteados e como você pode participar da próxima rodada para concorrer a esse prêmio de R$ 112 milhões.

Números sorteados e premiações secundárias

Os números sorteados no concurso 3.068 da Mega-Sena foram: 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57. Mesmo sem ganhadores na faixa principal, muitos apostadores foram premiados com acertos menores.

De acordo com os dados oficiais, 62 apostas conseguiram acertar cinco dezenas, garantindo um prêmio de R$ 51.808,94 para cada uma. Já na faixa de quatro acertos, 4.884 apostas receberam R$ 1.084,10 cada.

Como participar do próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena está marcado para ocorrer no domingo (11), a partir das 11h. Para quem deseja tentar a sorte, o prazo para registro de apostas se encerra às 22h do sábado (10).

As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada em todo o país ou, com maior comodidade, por meio do site ou aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. O custo da Apostas simples, composta por seis dezenas, é de R$ 6.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Qual é o valor acumulado da Mega-Sena para o próximo sorteio? O prêmio está estimado em R$ 112 milhões.

2. Quando será realizado o próximo concurso? O sorteio ocorrerá no domingo, dia 11, às 11h.

3. Até que horas posso fazer minha Apostas? As apostas podem ser registradas até as 22h do sábado, dia 10.

4. Qual o valor da Apostas simples da Mega-Sena? A Apostas simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

5. Onde conferir os resultados oficiais?