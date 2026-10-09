Passageiro sobrevive após árvore cair sobre banco de carro durante tempestade no sudoeste do Paraná

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Um passageiro sobreviveu depois que uma árvore caiu sobre o banco em que ele estava durante uma tempestade na tarde de quinta-feira (8), no sudoeste do Paraná, segundo o G1.
O homem, que trabalha com instalação de internet, estava acompanhado por um colega quando os dois trafegavam por uma estrada entre Cruzeiro do Iguaçu e Dois Vizinhos. Ele sofreu ferimentos no rosto, foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico; o G1 informou que ele está fora de risco. O motorista do veículo não se feriu.
segundo G1, a região registrou chuvas fortes causadas pela combinação de calor, uma área de baixa pressão e a influência de um ciclone extratropical na costa da Argentina e do Uruguai.