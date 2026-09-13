Mega-Sena acumula novamente e prêmio dispara para R$ 95 milhões

A Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões após nenhum apostador cravar as seis dezenas do concurso 3.057 realizado neste domingo, dia 13 de setembro

A expectativa de quem sonha com o prêmio milionário da Mega-Sena segue em alta. O sorteio mais recente, realizado no último domingo (13) em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal, fazendo com que o valor acumulado saltasse para a marca de R$ 95 milhões.

De acordo com informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o concurso 3.057 deixou os apostadores na expectativa para a próxima rodada. Agora, o foco se volta para o sorteio de terça-feira, que promete movimentar as lotéricas de todo o país.

Para quem deseja participar, é fundamental estar atento aos prazos e regras estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. A seguir, detalhamos os números sorteados e as orientações para quem pretende tentar a sorte no próximo concurso.

Números sorteados e premiações secundárias

As dezenas sorteadas no concurso 3.057 foram: 02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53. Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, muitos apostadores foram premiados em faixas inferiores.

Segundo a EBC, 86 apostas conseguiram acertar cinco dezenas, garantindo um prêmio individual de R$ 31.872,72. Além disso, 5.234 apostas acertaram quatro números, recebendo cada uma o valor de R$ 863,24.

Como participar do próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena está marcado para esta terça-feira (15). Os interessados em realizar suas apostas devem ficar atentos ao horário limite, que é até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

As apostas podem ser feitas de forma presencial em qualquer lotérica credenciada ou, para maior comodidade, por meio da internet, acessando o site oficial ou o aplicativo da Caixa. O valor da Apostas simples, composta por seis dezenas, é de R$ 6.

Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena

Qual o valor do prêmio acumulado da Mega-Sena?

O prêmio está estimado em R$ 95 milhões para o próximo concurso.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio está agendado para esta terça-feira, dia 15 de setembro.

Até que horas posso Apostas na Mega-Sena?As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa uma Apostas simples na Mega-Sena?A Apostas simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Onde posso realizar minha Apostas oficial?Você pode Apostas em qualquer casa lotérica do país, no site oficial da Caixa ou pelo aplicativo de loterias da instituição.