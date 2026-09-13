Três homens denunciados pelo Ministério Público por assalto a caminhões que resultou na morte de seis pessoas são condenados a 231 anos de prisão

Três homens denunciados pelo Ministério Público do Paraná por envolvimento no assalto a dois caminhões que resultou na morte de seis pessoas e deixou outras 15 feridas foram condenados nesta semana pela Vara Criminal de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, a penas que, somadas, totalizam 231 anos, quatro meses e 14 dias de reclusão. Os crimes ocorreram na madrugada de 5 de janeiro deste ano, na Rodovia Régis Bittencourt, em Campina Grande do Sul.

Áudio do Promotor de Justiça Danillo Pinho Nogueira

Os três homens foram denunciados pela 3ª Promotoria de Justiça de Campina Grande do Sul. Cada um deles recebeu pena proporcional à sua participação nos crimes. O primeiro foi condenado a 83 anos, 2 meses e 17 dias de prisão; o segundo, a 79 anos, 10 meses e 22 dias; e o terceiro, a 68 anos, 3 meses e 5 dias. Eles estavam presos preventivamente desde o dia seguinte aos crimes e, com a sentença condenatória, foi determinado o cumprimento das penas em regime inicialmente fechado.

Conforme a denúncia, os acusados assaltaram um caminhão que transportava uma carga avaliada em aproximadamente R$ 135 mil e utilizaram o veículo para fechar e retirar da pista outro caminhão, que transportava uma carga de laticínios avaliada em cerca de R$ 848 mil. Ao constatarem que o segundo caminhão possuía um sistema de bloqueio, os acusados, na tentativa de acessar a carga, colocaram o veículo em movimento de marcha a ré, com os faróis apagados, com o objetivo de provocar seu tombamento. A manobra fez com que o caminhão colidisse com uma van que transportava 21 pessoas que retornavam de um culto religioso realizado em São Paulo. A colisão provocou a morte do motorista da van e de outros cinco passageiros, além de deixar 15 pessoas feridas.

Processo 0000019-63.2026.8.16.0037

Matéria anterior:

MPPR denuncia três envolvidos em assalto a caminhões em Campina Grande do Sul que resultou na morte de seis pessoas na Rodovia Régis Bittencourt

Informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação

[email protected]

(41) 3250-4226