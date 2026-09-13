Alison dos Santos vence Mundial de Atletismo em Budapeste e amplia hegemonia

No Mundial Ultimate 2026, o brasileiro venceu os 400 m com barreiras em 45s98, manteve a invencibilidade na temporada e superou Rai Benjamin e Karsten Warholm.

Alison dos Santos conquistou o título dos 400 m com barreiras no Mundial de Atletismo Ultimate 2026, em Budapeste, com 45s98. Segundo a Agência Estado, veiculada pelo CGN, o brasileiro manteve a invencibilidade na temporada ao superar seus principais rivais.

Piu terminou à frente do americano Rai Benjamin, que marcou 46s40, e do norueguês Karsten Warholm, com 46s78. O resultado confirmou a superioridade de Alison na prova ao longo de 2026.

A final em Budapeste

Na decisão disputada em Budapeste, Alison completou a prova em 45s98, tempo que lhe garantiu a medalha de ouro. Foi a primeira vez na temporada que ele enfrentou Rai Benjamin; de acordo com a Agência Estado, Benjamin tem dado prioridade às provas dos 400 m rasos em 2026, enquanto Alison dominou os 400 m com barreiras.

Recorde mundial e invencibilidade

No final de agosto, em Zurique, na Suíça, durante a Diamond League, Alison dos Santos bateu o recorde mundial ao registrar 45s80. Ainda em 2026, segundo a Agência Estado via CGN, ele acumulou três vitórias na temporada e segue invicto na categoria.

O tempo de 45s98 alcançado em Budapeste é, segundo CGN, a terceira melhor marca da história dos 400 m com barreiras: em primeiro está o recorde de Alison (45s80) e, em segundo, a marca de Karsten Warholm, de 45s94, registrada em 2021.

Brasileiros em Budapeste e próximos compromissos

Outro brasileiro na final foi Matheus Lima, que terminou na sétima colocação, segundo a Agência Estado. Após o Mundial, Alison dos Santos e Matheus Lima seguirão para os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina.