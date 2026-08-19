Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Memphis Depay no Corinthians: valores e detalhes do novo contrato

Memphis Depay no Corinthians: valores e detalhes do novo contrato

  • Tempo de Leitura0 min

Share your love

Memphis Depay no Corinthians: valores e detalhes do novo contrato
Memphis Depay no Corinthians: valores e detalhes do novo contrato
COMPARTILHAR ARTIGO

O acordo também prevê a quitação da dívida que o clube tem com o jogador, fixada em R$ 42 milhões líquidos, a ser paga em quatro parcelas semestrais de R$ 10,5 milhões, a partir de janeiro de 2027, e não prevê regalias como o pagamento de hospedagem, item que gerou polêmica quando o presidente do Corinthians revelou, em reunião do Conselho de Orientação (Cori), que o clube gastava R$ 250 mil mensais para bancar a moradia de Memphis no luxuoso hotel Rosewood.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

COMPARTILHAR ARTIGO

Posts relacionados