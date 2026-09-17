Memphis pode ser multado pelo Corinthians após faltar à zona mista em eliminação da Libertadores

A ausência de Memphis Depay na zona mista após a eliminação do Corinthians na Libertadores pode resultar em uma multa financeira aplicada ao atleta.

O atacante Memphis Depay, que vive um momento de grande pressão no Corinthians, pode ter que pagar do próprio bolso uma possível multa aplicada pela Conmebol ao clube. A situação ocorreu após a eliminação da equipe nas quartas de final da Libertadores, quando o jogador deixou o estádio sem passar pela zona mista.

Conforme informação divulgada pelo ge, o atleta, que desperdiçou um pênalti decisivo no último lance da partida contra o Estudiantes, optou por não atender à imprensa na saída do gramado, descumprindo um protocolo padrão de competições sul-americanas.

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, explicou que a responsabilidade financeira por atos individuais, como a ausência na zona mista, deve ser assumida pelo próprio jogador, seguindo uma postura já adotada anteriormente pelo holandês.

O histórico de postura de Memphis

De acordo com Marcelo Paz, o jogador já havia demonstrado disposição para arcar com eventuais custos de multas em situações passadas. O dirigente relembrou o episódio do gesto obsceno feito por Memphis contra a torcida do Estudiantes, em La Plata, na Argentina.

Na ocasião, o atleta teria afirmado que pagaria qualquer penalidade que o clube recebesse devido ao seu comportamento. Paz acredita que a lógica deve se repetir agora, visto que a decisão de não passar pela zona mista foi uma escolha individual do jogador após a eliminação.

Pressão após o pênalti perdido

O dirigente do Corinthians ressaltou que entende a frustração do atleta, especialmente após a exposição sofrida pelo erro no pênalti que poderia ter garantido a classificação do time. O clima no elenco é de chateação, mas a diretoria mantém o posicionamento rigoroso.

Marcelo Paz afirmou que, embora o jogador esteja extremamente exposto, a decisão de não cumprir o protocolo da Conmebol foi pessoal. Por isso, é considerado normal que o profissional arque com as consequências financeiras decorrentes de sua escolha.

O cenário do Corinthians na temporada

A eliminação para o Estudiantes, na Neo Química Arena, marcou um momento difícil para o clube paulista em 2026. Após o empate na Argentina, a derrota por 1 a 0 em casa selou a saída da equipe da competição continental.

Além da questão envolvendo Memphis, a diretoria tem buscado blindar o elenco. Marcelo Paz também aproveitou para defender o técnico Diniz, descartando qualquer possibilidade de mudança no comando técnico da equipe neste momento.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1.

2. O jogador é obrigado a dar entrevista na zona mista?

Não, os jogadores não são obrigados a conceder entrevistas, mas o protocolo exige a passagem pela zona mista após as partidas.

3. Quem pagará a multa caso ela seja aplicada?

Segundo o dirigente Marcelo Paz, a intenção do clube é que o próprio Memphis arque com o custo, seguindo uma postura de responsabilidade individual.

4. O que aconteceu no jogo contra o Estudiantes?

O Corinthians foi eliminado nas quartas de final da Libertadores, após perder por 1 a 0 em casa, sendo que Memphis desperdiçou um pênalti no final.

5. Qual a posição da diretoria sobre o elenco?

A diretoria, através de Marcelo Paz, evitou apontar culpados pela eliminação e declarou que não há previsão de mudanças na comissão técnica liderada por Diniz.