🌽🎉 O Arraiá do Comércio de Ubiratã está chegando!

De 15 a 18 de julho, o comércio de Ubiratã estará em clima de festa, com uma programação especial preparada para toda a comunidade e muitas oportunidades para prestigiar nossas empresas locais!

Prepare seu chapéu de palha, reúna a família e venha participar dessa grande festa que celebra a força do nosso comércio!

📅 De 15 a 18 de julho

📍 Ubiratã

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