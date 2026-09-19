Motorista invade contramão em Fazenda Rio Grande, atinge dois carros e causa cena inusitada na calçada

Acidente na região central de Fazenda Rio Grande causa confusão e mobiliza equipes de resgate após motorista invadir a contramão e colidir contra dois veículos

Um acidente de trânsito envolvendo pelo menos três veículos foi registrado na manhã deste sábado (19), na Avenida Portugal, localizada na região central de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso chamou a atenção de quem passava pelo local pela dinâmica incomum da ocorrência.

De acordo com informações apuradas pela TV Fazenda, parceira do portal Banda B, um Renault Sandero de cor preta invadiu a pista contrária de maneira repentina. O veículo acabou atingindo um segundo Sandero, de cor prata, e um automóvel modelo Peugeot que trafegavam pela via.

Após a série de colisões, o motorista do primeiro veículo saiu do carro e deitou-se na calçada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi prontamente acionada para prestar socorro ao condutor, que apresentava comportamento alterado durante o ocorrido.

Testemunhas relatam momento da batida

Luiz Fernando, uma das testemunhas que presenciou o acidente, relatou em entrevista à TV Fazenda que o motorista já seguia pela contramão antes do impacto. Segundo o relato, o condutor tentou passar entre os dois carros que vinham no sentido correto, mas acabou provocando a colisão.

A testemunha afirmou ainda que o motorista parecia estar passando mal e chegou a bater a cabeça ao descer do veículo logo após o choque.

Investigação sobre as circunstâncias

O estado de saúde dos ocupantes dos outros dois veículos atingidos não foi detalhado, mas a ocorrência mobilizou o trânsito na região central do município durante o atendimento das vítimas.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Onde ocorreu o acidente em Fazenda Rio Grande? O incidente foi registrado na Avenida Portugal, situada na região central da cidade.

Quantos veículos se envolveram na colisão? Pelo menos três veículos foram atingidos, incluindo dois Renault Sandero e um Peugeot.

O que aconteceu com o motorista após a batida? Segundo relatos, ele saiu do carro, deitou na calçada e recebeu atendimento do Samu.

O condutor estava passando mal? Testemunhas relataram que o motorista apresentava comportamento alterado e teria batido a cabeça ao sair do carro, mas a causa oficial ainda será investigada.

Houve feridos graves? As informações iniciais não confirmam o estado de saúde das vítimas, apenas que o Samu foi acionado para realizar o socorro necessário no local.