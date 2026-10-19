Passarela das Cataratas do Iguaçu, construída há mais de 30 anos, resistiu a 46 milhões de litros por segundo

Obra com mais de três décadas enfrentou fluxo de 46 milhões de litros de água por segundo, segundo reportagem do G1

A passarela das Cataratas do Iguaçu, construída há mais de 30 anos, resistiu a um volume estimado em 46 milhões de litros de água por segundo, informou o G1.

A reportagem, publicada pelo G1 em 19 de outubro de 2026, traz um relato sobre a história da estrutura e seu desempenho diante desse fluxo intenso.

Mais detalhes sobre a construção e a trajetória da passarela constam na matéria do G1 citada pela reportagem.