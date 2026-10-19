Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Passarela das Cataratas do Iguaçu, construída há mais de 30 anos, resistiu a 46 milhões de litros por segundo

  • Tempo de Leitura0 min

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

Obra com mais de três décadas enfrentou fluxo de 46 milhões de litros de água por segundo, segundo reportagem do G1

A passarela das Cataratas do Iguaçu, construída há mais de 30 anos, resistiu a um volume estimado em 46 milhões de litros de água por segundo, informou o G1.

A reportagem, publicada pelo G1 em 19 de outubro de 2026, traz um relato sobre a história da estrutura e seu desempenho diante desse fluxo intenso.

Mais detalhes sobre a construção e a trajetória da passarela constam na matéria do G1 citada pela reportagem.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 41455

Posts relacionados