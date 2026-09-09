Merz acusa AfD de ‘força destrutiva’ e critica plano de remigração em debate no Bundestag

Em reação à vitória da AfD em Saxony-Anhalt — quase 44% dos votos — o chanceler Friedrich Merz enfrentou a líder Alice Weidel e foi interrompido por parlamentares do partido.

O chanceler alemão Friedrich Merz confrontou a líder da Alternative for Germany (AfD), Alice Weidel, em sessão no Bundestag após a vitória expressiva do partido no estado de Saxony-Anhalt, segundo BBC com origem na Reuters. Merz classificou a AfD como ‘uma força destrutiva’ e atacou a proposta do partido sobre migração, afirmando que sua política de ‘remigração’ equivaleria a ‘nada além de uma limpeza étnica’ nos ofícios qualificados.

O debate em Berlin

Weidel disse aos parlamentares que o resultado eleitoral mostrou que a coalizão de Merz com o centro-esquerda foi um fracasso e que seu tempo havia acabado. Merz retrucou, acusando a AfD de prejudicar os interesses da Alemanha ao apoiar a Rússia e afirmando que a proposta de remigração afetaria milhões.

Durante a sessão, parlamentares da AfD interromperam repetidamente Merz. A President do Bundestag, Julia Klöckner, ameaçou começar a expulsar deputados da câmara, dizendo: 'We are not on a football pitch' (não estamos num campo de futebol), conforme a cobertura.

Resultado eleitoral e incertezas

Na eleição estadual em Saxony-Anhalt, a AfD obteve quase 44% dos votos, enquanto o partido de Merz — a União Democrata-Cristã (CDU) — teve sua votação reduzida, ficando em 17,2%, segundo a BBC/Reuters. A AfD ficou três cadeiras aquém de uma maioria absoluta no parlamento regional, e ainda não está claro se conseguirá formar um governo.

A reportagem lembra que nenhum partido de extrema direita chegou ao governo em qualquer dos 16 estados alemães desde a Segunda Guerra Mundial, e que Merz reconheceu que o resultado teve um efeito ‘sísmico’ no país.

Alianças e reações

Fontes citadas pela reportagem indicam que membros da AfD em Saxony-Anhalt chegaram a sugerir que a CDU poderia trabalhar com o partido se abandonasse a chamada ‘brandmauer’ (barreira que impede colaborações com a extrema-direita).

Reações internacionais

A vitória da AfD em Saxony-Anhalt foi elogiada pelo President dos EUA, Donald Trump, que, segundo a cobertura, afirmou que 'o Partido Populist na Alemanha teve realmente uma grande noite', relacionando o resultado a regras de imigração que classificou como 'absolutamente horríveis'.

As informações desta matéria foram compiladas a partir de reportagem publicada pela BBC, que teve como origem material da Reuters.