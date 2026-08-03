O Jockey Plaza Shopping será o palco oficial da 5ª etapa da Liga ANB 3×3, reunindo atletas de elite e categorias de base em uma competição decisiva para a temporada nacional.

Curitiba se prepara para receber um dos eventos mais aguardados pelos amantes do esporte. O Jockey Plaza Shopping será o cenário de intensas disputas de basquete 3×3, modalidade que já faz parte do programa olímpico e atrai cada vez mais fãs pelo país.

O torneio acontece entre os dias 14 e 16 de agosto e marca a 5ª e última etapa da Liga ANB 3×3 e da Super Liga 3×3. O evento promete reunir as principais equipes do Brasil em busca de pontos cruciais para a classificação geral e para o torneio internacional.

Conforme informações divulgadas pela organização da Liga ANB 3×3, o evento vai além das quadras e busca oferecer uma experiência completa para o público, com atividades interativas e a presença de atletas de alto nível.

O que esperar da competição no Jockey Plaza

A programação é extensa e abrange diversas categorias, como o Sub-15 Masculino, Sub-18 Masculino e Open Masculino, além da categoria Sub-21 Masculino, que é fundamental para a definição da classificação da Liga ANB 3×3.

Na categoria Elite, válida pela Super Liga 3×3, as equipes buscam a classificação para o Torneio Internacional de Capivari de Baixo, que será realizado em setembro. A expectativa é de jogos de altíssimo nível técnico.

Destaques e declarações sobre o evento

João Fortini, presidente da ANB 3×3, destacou que pelo quarto ano consecutivo o shopping recebe uma competição oficial, reforçando o crescimento da modalidade no Paraná e a consolidação dessa parceria de sucesso.

Já Michelle Cirqueira, gerente de marketing do Jockey Plaza, afirmou que o shopping tem orgulho de transformar o espaço em um local de convivência e lazer, proporcionando uma programação gratuita e de qualidade para toda a família.

Cronograma oficial da Liga ANB 3×3

Para quem deseja acompanhar de perto, os jogos acontecem em horários específicos durante os três dias de competição. O evento começa na sexta-feira, dia 14, a partir das 13h, com as categorias de base Sub-15 e Sub-18.

No sábado, dia 15, as disputas iniciam às 10h30 com o Sub-21 e o Open Masculino. Já no domingo, dia 16, a partir das 10h30, o público poderá conferir a Elite da Super Liga 3×3 e a categoria Open Feminino.

Perguntas Frequentes sobre a Liga ANB 3×3

Qual o local do evento? A competição acontece na praça central do Jockey Plaza Shopping, localizado na Rua Konrad Adenauer, 370, Tarumã, Curitiba.

O evento é gratuito para o público? Sim, o Jockey Plaza oferece a programação de jogos e atividades como uma opção de lazer gratuita para toda a família.

Quais categorias estão sendo disputadas? O torneio inclui as categorias Sub-15, Sub-18, Sub-21, Open Masculino, Open Feminino e a categoria Elite da Super Liga 3×3.

Onde posso realizar a inscrição da minha equipe? As inscrições para a competição já estão abertas e podem ser realizadas diretamente pelo site oficial da ANB 3×3.

Quais são as datas e horários? O evento ocorre de 14 a 16 de agosto, com início na sexta às 13h, e no sábado e domingo a partir das 10h30.