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Lionel Messi se emociona após vitória da Argentina contra o Egito, na Copa do Mundo

Messi e CR7 comandam lista de marcas quebradas em 2026

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Lionel Messi se emociona após vitória da Argentina contra o Egito, na Copa do Mundo
Lionel Messi se emociona após vitória da Argentina contra o Egito, na Copa do Mundo Imagem: Ian MacNicol via Getty Images

Lionel Messi se emociona após vitória da Argentina contra o Egito, na Copa do Mundo Imagem: Ian MacNicol via Getty Images

Ao escolher o formato da Copa do Mundo 2026, a Fifa já proporcionou uma série de quebras de recordes no Mundial, como número de seleções, número de jogos e número de países-sede.

Além dos recordes que vieram automaticamente com a Copa, diversos jogadores brilharam e derrubaram marcas que duravam vários anos. Na lista preparada pelo UOL, destacam-se Messi e Cristiano Ronaldo, recordistas em vários quesitos.

Os recordes de Messi

  • Mais gols nas Copas (21 gols até as quartas). Recorde pertencia a Miroslav Klose (ALE), com 16.
  • Mais vitórias em Copas (22 até as quartas). Recorde pertencia a Miroslav Klose, com 17.
  • Mais jogos seguidos marcando gols (oito). Recorde pertencia a Jairzinho (BRA) e Just Fontaine (FRA), com seis).
  • Mais pênaltis perdidos (quatro). Recorde era de Asamoah Gyan (2).

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Corinthia Mes

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