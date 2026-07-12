Messi e CR7 comandam lista de marcas quebradas em 2026

Ao escolher o formato da Copa do Mundo 2026, a Fifa já proporcionou uma série de quebras de recordes no Mundial, como número de seleções, número de jogos e número de países-sede.

Além dos recordes que vieram automaticamente com a Copa, diversos jogadores brilharam e derrubaram marcas que duravam vários anos. Na lista preparada pelo UOL, destacam-se Messi e Cristiano Ronaldo, recordistas em vários quesitos.

Os recordes de Messi