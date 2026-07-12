Neste Dia dos Namorados, celebre quem faz você se sentir protegido em todos os m…

💙 Neste Dia dos Namorados, celebre quem faz você se sentir protegido em todos os momentos.

Amor é cuidado, parceria e a tranquilidade de saber que existe alguém ao seu lado nos bons e maus momentos. Assim como um bom seguro, quem amamos nos transmite confiança para seguir em frente com mais segurança.

Feliz Dia dos Namorados! ❤️

✨ Conte com a Luxon para proteger o que é mais importante para você.

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