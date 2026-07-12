Batida de Chevette em Geely parado deixa vítima na Estrada Rio da Paz

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Por Luiz Haab
Atualizado em
Um homem de 33 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (12), na Estrada Rio da Paz, em Cascavel. A colisão ocorreu por volta da 1h30 e mobilizou uma equipe do Siate.
De acordo com as informações apuradas no local, o motorista conduzia um Chevrolet Chevette quando acabou colidindo contra um Geely que estava estacionado na via. Com o impacto, o condutor sofreu um corte na mão esquerda.
Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos à vítima ainda no local do acidente. Na sequência, o homem foi encaminhado ao Hospital São Lucas para avaliação médica e tratamento dos ferimentos.
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