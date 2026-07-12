Batida de Chevette em Geely parado deixa vítima na Estrada Rio da Paz

Um homem de 33 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (12), na Estrada Rio da Paz, em Cascavel. A colisão ocorreu por volta da 1h30 e mobilizou uma equipe do Siate.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista conduzia um Chevrolet Chevette quando acabou colidindo contra um Geely que estava estacionado na via. Com o impacto, o condutor sofreu um corte na mão esquerda.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos à vítima ainda no local do acidente. Na sequência, o homem foi encaminhado ao Hospital São Lucas para avaliação médica e tratamento dos ferimentos.