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¡Messi histórico! Triplete con Argentina y ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

¡Messi histórico! Triplete con Argentina y ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

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    ¡Doblete de Messi! El campeón del mundo no perdona y anota el segundo de Argentina ante Argelia

    02:30

  • Mbappé y Haaland se llevan los reflectores tras sendos dobletes

    07:28

  • Gol de Messi anulado: exquisito disparo de zurda pegado al poste pero fuera de juego ante Argelia

    01:21

  • De Zinedine a Luca: otro Zidane pisa el escenario más grande del fútbol

    01:56

  • Las cábalas se respetan: De Paul y Paredes con caramelos en la cancha previo al debut de Argentina

    05:57

  • ¡Messi presente! Golazo del 10 pone a soñar a Argentina en su debut en el Mundial ante Argelia

    02:07

  • Noruega es liderada por Erling Haaland para vencer a Irak en su debut en el Mundial 2026.

    09:59

  • Conexión Mundial | Analistas destacan el rol de Messi en su sexto Mundial con Argentina

    05:18

  • Pasión Mundial | Messi fue a saludar a Maxi Rodríguez y lo puso nervioso

    00:44

  • Roberto Ayala revela su cábala con Argentina antes de su debut en el Mundial: “Para qué cambiar”

    02:13

  • El efecto Messi: aficionados enloquecen con su presencia en el debut argentino

    03:54

  • Conexión Mundial | Messi y Argentina reconocen la cancha a minutos del debut mundialista

    05:57

  • Noruega remata a Irak con un autogol al final del partido

    02:00

  • ¡La ‘Albiceleste’ ya está aquí! Los actuales campeones tocan base en el Estadio Kansas City

    03:04

  • Leo Ostigard remata de cabeza y anota el tercero de la noche para Noruega

    02:11

  • ¡Imperdible! Así se ha vivido el duelo entre Noruega e Irak en la Copa Mundial

  • ¡La emoción de Ståle Solbakken tras el primer gol de Noruega en un Mundial en 28 años!

    01:26

  • Cabezazo y golazo: Aymen Hussein pone el empate para Irak ante Noruega

    02:20

  • El rey sigue vigente: Hat-trick histórico de Messi en el debut argentino

    02:32

El 10 hizo pared con Nico González, recibió afuera del área y con un zurdazo letal volvió a vencer a Zidane pegado al poste para firmar su tercer tanto e igualar a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 16 tantos.Jun. 17, 2026

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    ¡Doblete de Messi! El campeón del mundo no perdona y anota el segundo de Argentina ante Argelia

    02:30

  • Mbappé y Haaland se llevan los reflectores tras sendos dobletes

    07:28

  • Gol de Messi anulado: exquisito disparo de zurda pegado al poste pero fuera de juego ante Argelia

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  • De Zinedine a Luca: otro Zidane pisa el escenario más grande del fútbol

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  • Las cábalas se respetan: De Paul y Paredes con caramelos en la cancha previo al debut de Argentina

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  • Noruega es liderada por Erling Haaland para vencer a Irak en su debut en el Mundial 2026.

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  • Noruega remata a Irak con un autogol al final del partido

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Corinthia Mes

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