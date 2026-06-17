¡Messi histórico! Triplete con Argentina y ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales
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Gol de Messi anulado: exquisito disparo de zurda pegado al poste pero fuera de juego ante Argelia
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Noruega es liderada por Erling Haaland para vencer a Irak en su debut en el Mundial 2026.
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El efecto Messi: aficionados enloquecen con su presencia en el debut argentino
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Noruega remata a Irak con un autogol al final del partido
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¡La ‘Albiceleste’ ya está aquí! Los actuales campeones tocan base en el Estadio Kansas City
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Leo Ostigard remata de cabeza y anota el tercero de la noche para Noruega
02:11
¡Imperdible! Así se ha vivido el duelo entre Noruega e Irak en la Copa Mundial
¡La emoción de Ståle Solbakken tras el primer gol de Noruega en un Mundial en 28 años!
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Cabezazo y golazo: Aymen Hussein pone el empate para Irak ante Noruega
02:20
El rey sigue vigente: Hat-trick histórico de Messi en el debut argentino
02:32
El 10 hizo pared con Nico González, recibió afuera del área y con un zurdazo letal volvió a vencer a Zidane pegado al poste para firmar su tercer tanto e igualar a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 16 tantos.Jun. 17, 2026
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