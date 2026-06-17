Toyota Corolla Cross 2027 é renovado; preços a partir de R$ 194.790

Sem muito alarde, a Toyota do Brasil anunciou a chegada da linha 2027 do Corolla Cross. SUV médio feito em Sorocaba (SP), teve leves modificações tanto externas quanto internas e parte de R$ 194.790, podendo chegar aos R$ 223.790 na versão híbrida XRX.

Para não passar em branco a mudança de ano-modelo e também para se diferenciar do novo SUV compacto da marca, o Yaris Cross, a marca promoveu um banho de loja focado principalmente na versão GR Sport, a mais cara com o propulsor 2.0 flex aspirado.





18 Fonte: Toyota

Na reestilização de meia-vida do SUV, em meados de 2025, a versão esportivada foi a que menos mudou, mantendo o para-choque dianteiro exclusivo já oferecido antes. A partir de agora, no entanto, a marca alinha o Corolla Cross com o oferecido no exterior em todas as suas versões.

A variante agora conta com para-choques dianteiro e traseiro exclusivos, além de uma nova grade frontal que não é mais ligada aos faróis. O visual mais robusto é complementado por um novo acabamento na tampa traseira, novas molduras laterais inferiores nas portas, soleiras com acabamento inferior e rodas de liga leve com centro pintado em preto.







Fotos de: Toyota





Fotos de: Toyota

Nova multimídia e console central

Na parte interna, a novidade fica para o novo console central, mais retangular e parecido com o que a Toyota oferece nos Corolla japoneses. Para a GR Sport, há ainda pedaleiras em aço escovado, bem como novo revestimento para os bancos, que contam com um bordado da divisão esportiva nos encostos de cabeça. O logotipo GR também aparece no raio inferior do volante, que deixa de ser vazado.







Foto de: Toyota

Novidade em todas as versões, a central multimídia Toyota Play 2.0 traz uma tela atualizada de 10.1”, mais retilínea e, segundo a marca, com melhor resolução e rapidez de processamento, bem como Wi-Fi, trazendo visualização ampla e intuitiva de mapas, mídias e funções do veículo.

Ela é integrado ainda ao Toyota Serviços Conectados, permitindo que o proprietário do modelo consulte diagnósticos de saúde do carro e acesse o status do veículo em tempo real.







Foto de: Toyota

Mecânica não muda

Mecanicamente, o Corolla Cross 2027 não muda. As versões tradicionais seguem com motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC de 175 cv de potência (6.600 rpm) e 21,3 kgfm de torque (4.400 rpm). O câmbio é CVT com 10 marchas simuladas.

Já a variante híbrida tem motor 1.8 VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex com 101 cv e 14,5 kgfm de torque, associado a dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque. O conjunto entrega potência total de 122 cv, mas a Toyota não divulga o torque.







Foto de: Toyota

Programa de Revisão Facilitada

Outra novidade da linha 2027 é o programa Revisão Facilitada que oferece aos clientes Toyota, por meio das concessionárias autorizadas, um plano de revisões com preço reduzido da 1ª até a 6ª revisão para todas as versões do veículo.

1ª Revisão: R$ 585,80

2ª Revisão: R$ 949,00

3ª Revisão: R$ 949,00

4ª Revisão: R$ 949,00

5ª Revisão: R$ 949,00

6ª Revisão: R$ 949,00

Além disso, é possível adquirir as revisões de forma antecipada por meio do Programa Revisão na Medida.







Foto de: Toyota

Garantia Toyota 10

O que você pensa sobre isso?

Tal como já acontece há algum tempo, a marca continua oferecendo para o SUV a possibilidade de ampliar a garantia oficial para até 10 anos. Sem nenhum custo adicional ao proprietário, o benefício é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de 5 anos de garantia de fábrica.

Ela é renovável a cada 12 meses ou 10.000 km e contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial) e 200.000 km para uso particular ou 100.000 km para uso comercial – o que ocorrer primeiro.







Foto de: Motor1 Brasil

Preços e versões – Toyota Corolla Cross 2027

VERSÃO Corolla Cross XRE 2.0 Flex R$ 194.790 Corolla Cross XRX 2.0 Flex R$ 211.790 Corolla Cross GR Sport 2.0 Flex R$ 218.490 Corolla Cross XRX Hybrid Premium R$ 223.790