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Ministério Público do Paraná em Cianorte promove ação de alinhamento institucional com os Conselhos Tutelares da comarca

Ministério Público do Paraná em Cianorte promove ação de alinhamento institucional com os Conselhos Tutelares da comarca

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Ministério Público do Paraná em Cianorte promove ação de alinhamento institucional com os Conselhos Tutelares da comarca
Ministério Público do Paraná em Cianorte promove ação de alinhamento institucional com os Conselhos Tutelares da comarca

A 3ª Promotoria de Justiça de Cianorte promoveu na terça-feira, 30 de junho, um encontro com Conselheiros Tutelares dos municípios de Cianorte, Japurá, Jussara, São Manoel do Paraná, São Tomé e Indianópolis. A iniciativa teve caráter técnico-pedagógico e busca fortalecer a atuação desses órgãos na região, alinhando fluxos de trabalho, qualificando o diálogo entre as instituições e fortalecendo a atuação em rede, com foco na proteção integral de crianças, adolescentes e suas famílias. 

 A ação integra os esforços da Promotoria na implementação da Recomendação 119 de 2025 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que orienta o fortalecimento da integração e da cooperação entre o Ministério Público e os Conselhos Tutelares. As atividades são coordenadas pela Promotora de Justiça Thaisy Prado Marra, em conjunto com o Serviço Social da 16ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado (Urate), representado pela assistente social Adriéli Volpato Craveiro.

Pautas – Foram discutidas no encontro diretrizes voltadas à desjudicialização das demandas, à celeridade na garantia de direitos e ao fortalecimento da autonomia do Conselho Tutelar, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e nas orientações do CNMP.  Também foram tratados os limites e atribuições do Conselho Tutelar, a excepcionalidade do acolhimento institucional e a necessidade de articulação qualificada com a rede de proteção. 

Segundo a Promotora de Justiça Thaisy, “o fortalecimento do Conselho Tutelar exige o reconhecimento efetivo de sua autonomia legal e a qualificação das relações institucionais com a rede de proteção, garantindo condições reais para o exercício pleno e resolutivo de suas atribuições na defesa dos direitos de crianças e adolescentes”. Ao final do encontro, os participantes destacaram positivamente a iniciativa e a importância da aproximação institucional promovida pelo Ministério Público.

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