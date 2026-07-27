Idosos ficam feridos e motorista é preso após forte batida no Centro de Cascavel

Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Siate e da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (27), no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Marechal Cândido Rondon, na região central de Cascavel.

A colisão envolveu um Hyundai i30 e um Ford Fiesta. No i30, o motorista seguia sozinho. Já no Fiesta estavam um casal de idosos.

Os ocupantes do Fiesta receberam atendimento dos socorristas do Siate. A passageira, de 68 anos, sofreu uma contusão no tórax. O condutor, de 73 anos, também apresentava contusão no tórax. Após os primeiros atendimentos, ambos foram encaminhados à UPA Tancredo Neves.

Ao motorista do Hyundai i30 foi ofertado a realização do teste do etilômetro. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e adotou as medidas cabíveis. As circunstâncias do acidente serão apuradas.