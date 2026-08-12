Minnesota United vs Atlante EN VIVO Hoy. Juego de la Primera Fase de Leagues Cup 2026

Minnesota United – Atlante En Vivo Online: sigue la cobertura minuto a minuto del partido de los Potros de Hierro hoy; horario, dónde ver, alineaciones, pronóstico y todas las acciones de los dirigidos por Miguel Herrera en duelo de Liga MX vs MLS en el cierre de Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, desde el Allianz Field.

¿Cuándo juegan Minnesota United – Atlante en Leagues Cup 2026?

Día: Martes 11 de agosto de 2026

¿A qué hora es? 18:30 horas, tiempo de la Ciudad de México

¿Dónde mirar Minnesota United – Atlante de Leagues Cup 2026?

Canal de TV: Sin transmisión

En vivo por internet: Apple TV con MLS Season Pass y con nosotros en directo en MARCA MX.

El partido entre Minesota United FC y Atlante de la Leagues Cup 2026 va a ser muy atractivo y sobre todo clave para ambos equipos, debido a la necesidad de sumar tres puntos que podrían decidir si avanzan a la siguiente ronda o no.

¿Cómo llegan Minesota United FC y Atlante al encuentro?

El Minesota United que es dirigido por Cameron Knowles llega al partido con la necesidad de recuperar las buenas sensaciones y sobre todo la confianza, en sus dos primeros encuentros de la Leagues Cup, los Loons perdieron 1-2 ante FC Juárez y posteriormente empataron 0-0 contra Tigres, pero terminaron perdiendo la tanda de penales por 4-2.

Por lo que el equipo todavía no ha conseguido una victoria en el torneo y llega con la presión de cerrar su participación en casa con un resultado que pueda ayudarlos a poder avanzar a la otra zona.

Por otro lado, el Atlante del Piojo Herrera comenzó la Leagues Cup con mejores sensaciones, el conjunto mexicano derrotó 1-0 a Vancouver Whitecaps en su debut de la competición, además demostraron que podía competir ante un representante de la MLS.

Aun que en su segundo partido sufrió un duro golpe al caer 0-4 frente a Real Salt Lake, siendo un resultado que afectó el gran comienzo que llevaba el equipo mexicano.

Posible alineación de Minesota United FC y Atlante

Minesota United FC:

Portero: Drake Callender

Drake Callender Defensas: Anthony Markanich, Morris Duggan, Michael Boxall, Jefferson Díaz, Kyle Duncan

Anthony Markanich, Morris Duggan, Michael Boxall, Jefferson Díaz, Kyle Duncan Mediocampistas: Tani Chancalay, Owen Gene, Wil Trapp, Joaquín Pereyra

Tani Chancalay, Owen Gene, Wil Trapp, Joaquín Pereyra Delantero: M. Dieng

Atlante:

Portero: Óscar Jiménez

Óscar Jiménez Defensas: Erick Jiménez, Gabriel Sánchez, E. Tercero, Nicolás Carrera, W. Portales

Erick Jiménez, Gabriel Sánchez, E. Tercero, Nicolás Carrera, W. Portales Mediocampistas: Luis Calzadilla, M. Fernández, Eugenio Pizzuto

Luis Calzadilla, M. Fernández, Eugenio Pizzuto Delanteros: J. Julio, Luis Puente

¿Quién es el favorito entre los Loons y los Potros de Hierro?

Minnesota United FC es ligeramente favorito por su condición de local y por la profundidad de su plantilla, además el conjunto estadounidense disputará el partido en Allianz Field, donde buscará aprovechar el apoyo de su afición para conseguir su primera victoria en la competición.

Aun que Atlante cuenta con grandes jugadores como Jhojan Julio, Luis Puente, Eugenio Pizzuto y Óscar Jiménez que han demostrado poder competirles a equipos de la MLS como en su debut de la Leagues Cup, en donde consiguieron una victoria por 1-0 sobre Vancouver Whitecaps y una triste derrota de 4-0 ante Real Salt Lake.

Por lo que los Potros de Hierro llegan al partido con cierta irregularidad, pero con argumentos suficientes para poner en problemas a Minnesota.