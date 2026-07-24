MORADORES RELATAM TENTATIVA DE INVASÃO A CASAS NO JARDIM JOSEFINA I EM UBIRATÃ

Moradores do Jardim Josefina I relataram uma tentativa de invasão a residências entre a Rua São Luís e a Rua João Pessoa, durante a noite de quinta-feira (23) e a madrugada desta sexta-feira (24).

Segundo os relatos, homens em atitude suspeita passaram pelos telhados de pelo menos quatro residências, causando grande preocupação aos moradores. Apesar da ação, eles não conseguiram entrar em nenhuma das casas.

A orientação é para que qualquer pessoa que aviste indivíduos em atitude suspeita na região acione imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. A colaboração da comunidade é fundamental para ajudar na prevenção de crimes e reforçar a segurança do bairro.

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