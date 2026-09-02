Morre aos 83 anos no Rio o ator e diretor Gracindo Jr.

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O ator e diretor Epaminondas Xavier Gracindo, conhecido como Gracindo Jr., faleceu aos 83 anos na noite de 1º de setembro de 2026, em sua casa no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo, ao portal G1, e a causa da morte não foi divulgada.
Com uma trajetória que ultrapassou cinco décadas, Gracindo Jr. construiu uma carreira sólida nas áreas de teatro, televisão, rádio e cinema. Filho do renomado ator Paulo Gracindo, ele participou da inauguração da TV Globo em 1965 e integrou o elenco da emissora desde seus primeiros anos.
Ao longo da carreira, Gracindo Jr. atuou em mais de 60 produções televisivas, incluindo novelas e seriados. Entre seus trabalhos de maior destaque estão as novelas Rainha da Sucata (1990), Deus nos Acuda (1992) e Celebridade (2003). Em 2019, ele participou da comédia Homens, disponível no Prime Video, demonstrando sua versatilidade também no streaming.
Na tela grande, Gracindo Jr. estreou em 1974 no filme As Moças Daquela Hora, do gênero pornochanchada. Nos anos 1980, destacou-se como diretor-geral do programa Os Trapalhões, papel que exerceu entre 1983 e 1984. Além disso, atuou em filmes como Os Trapalhões na Serra Pelada (1982), O Trapalhão na Arca de Noé (1983), Floresta das Esmeraldas (1985), Desterro (1991), A Hora Marcada (2000), Bufo e Spallanzani (2001), A Selva (2004), Primo Basílio (2006), Segurança Nacional (2010) e A Queda (2022).
Gracindo Jr. foi casado com a atriz Débora Duarte entre 1972 e 1975, com quem teve a filha Daniela Duarte. No mesmo ano do divórcio, casou-se com Daisy Poli, com quem permaneceu até seu falecimento e teve três filhos: Pedro, Gabriel e Yan Gracindo.
O velório do ator está marcado para o dia 3 de setembro, às 12h10, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.