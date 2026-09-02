Morre aos 83 anos no Rio o ator e diretor Gracindo Jr.

Gracindo Jr. teve mais de 50 anos de carreira no teatro, televisão, rádio e cinema, e seu velório será na quinta-feira no Rio de Janeiro

O ator e diretor Epaminondas Xavier Gracindo, conhecido como Gracindo Jr., faleceu aos 83 anos na noite de 1º de setembro de 2026, em sua casa no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo, ao portal G1, e a causa da morte não foi divulgada.

Com uma trajetória que ultrapassou cinco décadas, Gracindo Jr. construiu uma carreira sólida nas áreas de teatro, televisão, rádio e cinema. Filho do renomado ator Paulo Gracindo, ele participou da inauguração da TV Globo em 1965 e integrou o elenco da emissora desde seus primeiros anos.

Contribuições na televisão e no streaming

Ao longo da carreira, Gracindo Jr. atuou em mais de 60 produções televisivas, incluindo novelas e seriados. Entre seus trabalhos de maior destaque estão as novelas Rainha da Sucata (1990), Deus nos Acuda (1992) e Celebridade (2003). Em 2019, ele participou da comédia Homens, disponível no Prime Video, demonstrando sua versatilidade também no streaming.

Carreira no cinema e na direção

Na tela grande, Gracindo Jr. estreou em 1974 no filme As Moças Daquela Hora, do gênero pornochanchada. Nos anos 1980, destacou-se como diretor-geral do programa Os Trapalhões, papel que exerceu entre 1983 e 1984. Além disso, atuou em filmes como Os Trapalhões na Serra Pelada (1982), O Trapalhão na Arca de Noé (1983), Floresta das Esmeraldas (1985), Desterro (1991), A Hora Marcada (2000), Bufo e Spallanzani (2001), A Selva (2004), Primo Basílio (2006), Segurança Nacional (2010) e A Queda (2022).

Vida pessoal e despedida

Gracindo Jr. foi casado com a atriz Débora Duarte entre 1972 e 1975, com quem teve a filha Daniela Duarte. No mesmo ano do divórcio, casou-se com Daisy Poli, com quem permaneceu até seu falecimento e teve três filhos: Pedro, Gabriel e Yan Gracindo.

O velório do ator está marcado para o dia 3 de setembro, às 12h10, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro.