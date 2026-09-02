Tiger Woods aceita acordo e tem carteira suspensa por cinco anos após acidente na Flórida

Acordo em Martin County reduz acusação de DUI para condução imprudente; Woods terá carteira suspensa por cinco anos e pagará US$1.000, diz a BBC

O golfista Tiger Woods concordou em não contestar uma acusação de condução imprudente como parte de um acordo com promotores em Martin County, na Flórida, que reduziu a acusação original de dirigir sob influência (DUI) ligada a um acidente com capotamento.

Segundo reportagem da BBC, o acordo prevê suspensão da carteira de motorista por cinco anos e multa de US$1.000 (cerca de £742).

Termos do acordo

De acordo com a BBC, Woods aceitou não contestar a acusação de condução imprudente em troca da redução das acusações que surgiram após o acidente ocorrida em março. A mudança faz parte de um acordo com os promotores de Martin County.

O acidente e a investigação

O capotamento ocorreu em março e, conforme reportagem, ninguém ficou ferido. Imagens divulgadas por policiais mostram que o veículo de Woods atingiu uma caminhonete e capotou; ele precisou sair do carro pelo lado do passageiro.

Woods passou em um teste do bafômetro, mas recusou testes adicionais para detecção de outras drogas, informou na época o xerife do condado de Martin, John Budensiek, citado pela BBC.

Autoridades relataram ter encontrado dois comprimidos brancos no bolso de Woods, identificados como hidrocodona, medicamento opióide comumente prescrito para dor.

Processo e declarações

No mesmo mês do acidente, Woods havia se declarado inocente das acusações de contravenção por dirigir sob influência e por recusa em submeter-se a testes. A BBC informa que, após o episódio, o jogador disse estar buscando tratamento.

Imagens de câmeras corporais divulgadas em abril mostram Woods aparentemente calmo no local e, na gravação, ele diz: “I looked down at my phone, and all of a sudden, boom”.

As informações neste texto foram publicadas pela BBC em 2 de setembro de 2026.