Professor morre após queda do forro em área do Colégio Agrícola de Toledo

Cassiano Rossetto, de 39 anos, caiu da parte superior do forro de uma residência no colégio; perícia vai investigar as causas

O professor Cassiano Rossetto, de 39 anos, morreu na tarde de terça-feira (1º) após cair da parte superior do forro de uma residência localizada na área do Colégio Estadual Agrícola de Toledo, no Oeste do Paraná.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h para atendimento na Estrada Rural Narciso Antônio Casarotto, no Jardim Panorama.

O que se sabe sobre a ocorrência

Segundo os Bombeiros, Rossetto realizava um trabalho na parte superior do forro de PVC quando caiu e teria sofrido um choque elétrico antes da queda. A ocorrência informa que a vítima estava em parada cardiorrespiratória quando a equipe chegou. Foram feitas manobras de reanimação, mas um médico constatou o óbito no local.

Os disjuntores da residência estavam desligados quando as equipes chegaram. A perícia foi acionada para esclarecer se a morte decorreu dos ferimentos da queda, de um problema clínico ou de uma descarga elétrica.

Impacto na rotina do colégio

Em razão da morte do professor, não haverá aulas no Colégio Estadual Agrícola de Toledo nesta quarta-feira (2). Em comunicado, a instituição informou que os estudantes que vivem no alojamento permanecerão sob os cuidados e acompanhamento de professores e funcionários do colégio.