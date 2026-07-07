Morreu nesta sexta-feira (19), aos 30 anos, Marcos Eduardo Ferreira de Almeida, vítima do grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (18), na Avenida Nilza de Oliveira Pepino, em Ubiratã.

Marcos havia sido socorrido após a colisão e recebeu atendimento das equipes de resgate, mas, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

A notícia causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam sua recuperação. Nas redes sociais, diversas mensagens de pesar e homenagens foram publicadas em memória do jovem.

O Portal Ubiratã Online manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e tristeza.

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