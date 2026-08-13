Mulher de 71 anos é atropelada por carro na Avenida Brasil em Cascavel

Uma mulher de 71 anos foi atropelada na manhã desta quinta-feira (13) na Avenida Brasil, próximo à Rua Juscelino Kubitschek, no Centro de Cascavel. Segundo informações, a vítima estava a caminho do Terminal Oeste quando foi atingida por um Fiat Uno que estava realizando a manobra de ré.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente para prestar socorro. Populares que presenciaram o acidente auxiliaram a mulher, posicionando-a na calçada enquanto aguardavam o atendimento. A vítima apresentava uma lesão no tornozelo, sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames complementares.

Atendimento e socorro no local

Militares do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local do acidente e iniciaram os primeiros procedimentos de atendimento à vítima. A agilidade na ação foi fundamental para garantir os cuidados necessários antes do transporte para o hospital.

Local e circunstâncias do acidente

O atropelamento aconteceu na Avenida Brasil, nas proximidades da Rua Juscelino Kubitschek, região central da cidade. A vítima caminhava rumo ao Terminal Oeste quando foi atingida pelo veículo Fiat Uno que realizava a manobra de marcha a ré, conforme relatos de testemunhas e informações divulgadas pelos órgãos de segurança.

Acompanhamento e próximos passos

A CBN Cascavel acompanha o caso e informou que continuará divulgando atualizações sobre o atendimento e a condição da vítima. Até o fechamento desta reportagem, não havia novas informações sobre o estado de saúde da mulher.

Perguntas frequentes

Qual é a condição atual da vítima?

Ela foi encaminhada à UPA para exames, apresentava lesão no tornozelo, mas não foram divulgados detalhes adicionais sobre seu quadro clínico.

Onde ocorreu o acidente?

Na Avenida Brasil, próximo à Rua Juscelino Kubitschek, no Centro de Cascavel.

Como aconteceu o acidente?

A vítima foi atingida por um Fiat Uno que fazia a marcha a ré enquanto ela caminhava em direção ao Terminal Oeste.