Morre aos 83 anos Gracindo Jr., ator e diretor da inauguração da TV Globo

Gracindo Jr. acumulou mais de 50 anos de carreira na TV, teatro, rádio e cinema, e faleceu no Rio de Janeiro em 2026

O ator e diretor Epaminondas Xavier Gracindo, conhecido como Gracindo Jr., morreu na manhã de 2 de setembro de 2026, aos 83 anos, em sua residência no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada, conforme confirmou o filho do artista, Pedro Gracindo, ao G1.

Com mais de cinco décadas dedicadas às artes cênicas, Gracindo Jr. teve grande importância na televisão brasileira desde o início da TV Globo. Ele participou da inauguração da emissora em 1965 e contribuiu para diversas produções ao longo dos primeiros anos do canal.

Carreira e contribuições na televisão

Filho do ator Paulo Gracindo, Gracindo Jr. marcou presença em novelas como Rosinha do Sobrado, Padre Tião, A Rainha Louca, A Próxima Atração, Os Ossos do Barão e Supermanoela. Além da atuação, também atuou como diretor, ampliando sua influência artística na televisão.

Atuação multidisciplinar

Além do trabalho na TV, Gracindo Jr. manteve atividades no teatro, rádio e cinema, consolidando uma carreira abrangente que ultrapassou cinco décadas. Sua trajetória foi marcada por contribuições relevantes em vários meios artísticos brasileiros.

Legado na cultura brasileira

Gracindo Jr. é lembrado como uma figura importante na história da televisão nacional, especialmente por sua participação na fase inicial da TV Globo, que se tornaria uma das maiores emissoras do país. Seu legado permanece presente nas diversas produções que participou.

Perguntas frequentes

Qual era a idade de Gracindo Jr. quando faleceu?

Gracindo Jr. faleceu aos 83 anos.

Onde e quando Gracindo Jr. morreu?

Ele morreu na manhã do dia 2 de setembro de 2026, em sua casa no Rio de Janeiro.

Quais foram algumas das novelas em que Gracindo Jr. atuou?

Entre as novelas estão Rosinha do Sobrado, Padre Tião, A Rainha Louca, A Próxima Atração, Os Ossos do Barão e Supermanoela.