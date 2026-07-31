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Motociclista de 31 anos morre após colisisão frontal com caminhão na BR-369, em Cascavel
Foi identificado como Jhonny Hoffman dos Santos, de 31 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente registrado na noite de quinta-feira (30), na BR-369, em Cascavel.
De acordo com as informações apuradas, a motocicleta teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com um caminhão. Com o forte impacto, a moto foi arrastada por vários metros e acabou sendo tomada pelas chamas.
Equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito da vítima. Segundo o médico do Siate, André Schier, os ferimentos sofridos por Jhonny eram incompatíveis com a vida.
O condutor do caminhão, de 21 anos, não sofreu ferimentos aparentes. Ele permaneceu no local do acidente, realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool, e prestou esclarecimentos às autoridades.
A Polícia Científica realizou a perícia no local, analisando vestígios na pista, a posição dos veículos e outros elementos que possam esclarecer a dinâmica do acidente. Imagens de câmeras de monitoramento da região também deverão auxiliar nas investigações.
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