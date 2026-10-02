Tornado ‘landspout’ é observado entre Ponta Grossa e Carambeí, no Paraná

Fenômeno ocorreu por volta das 12h na quinta-feira (1); Simepar classificou como landspout, de curta duração e fraca intensidade, sem feridos nem danos registrados.

Uma nuvem em formato de funil chamou a atenção de moradores no limite entre Ponta Grossa e Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná, por volta das 12h da quinta-feira (1). O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou o episódio como “tornado landspout”.

Ninguém se feriu e nenhum estrago foi registrado em decorrência do fenômeno.

O que é um landspout?

Segundo o Simepar, o landspout é um tornado de fraca intensidade e curta duração que não está associado a uma nuvem supercelular. O órgão explica que, em geral, ele se origina de pequenos redemoinhos de ar na superfície e tende a ser menos destrutivo que Tornado tradicionais.

A Climatempo complementa que esse tipo de tornado não surge a partir de uma tempestade supercélula. Em vez disso, ele nasce de uma área de rotação próxima à superfície, que é esticada verticalmente até alcançar a base das nuvens. A empresa observa que alguns Landspout podem chegar a ser classificados como F2 na escala Fujita.

Como os Tornado são classificados

Existem duas formas principais de classificar Tornado: a Escala Fujita (F) e a Escala Fujita Aprimorada (EF).

Especialistas avaliam estruturas atingidas — como casas, galpões, árvores e postes — para estimar a velocidade do vento que atuou no local por, pelo menos, três segundos. A partir dessa estimativa, o tornado recebe uma classificação na escala.

Relato de testemunha e registros

Thais Krapp, que trabalha com transporte escolar junto com o marido, relatou que eles estavam a caminho para buscar uma aluna quando viram a nuvem em formato de funil se formar. Eles pararam o veículo para observar e filmar o fenômeno.

Em descrição reproduzida pela reportagem, Thais afirmou: “Aparentemente, ao vivo, parecia tocar o chão… A nuvem girava em torno de si mesma! Talvez no vídeo a gente não consiga ver isso muito bem, mas ao vivo era uma cena muito impressionante, algo que eu nunca tinha avistado antes”.