Sergio Moro visita São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande em agenda de campanha

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Sergio Moro, candidato ao governo do Paraná pelo PL, cumpriu agenda de campanha na Região Metropolitana de Curitiba nesta sexta-feira (2), com atividades em São José dos Pinhais pela manhã e em Fazenda Rio Grande à tarde, segundo G1.
Pela manhã, a partir das 9h30, a programação incluiu uma caminhada seguida de carreata com saída da Praça Oito de Janeiro, no Centro de São José dos Pinhais. À tarde, às 14h, o candidato saiu em caminhada da Rua França, no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande.
Segundo o G1, a campanha eleitoral de 2026 iniciou em 16 de agosto, quando candidatos ficaram autorizados a pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgar propostas nos meios permitidos pela Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo.