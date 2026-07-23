MOTOCICLISTA MORRE APÓS ACIDENTE COM CAMINHÃO DURANTE ULTRAPASSAGEM NA BR-369

Um motociclista de 58 anos morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na BR-369, no km 146,4, em Londrina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi do tipo lateral. As informações preliminares apontam que o motociclista realizava uma ultrapassagem ao caminhão quando o pneu traseiro da motocicleta teria furado. Com a perda do controle da direção, a moto atingiu a lateral do veículo de carga e o condutor caiu sob as rodas do caminhão.

A vítima sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente.

O motorista do caminhão, de 37 anos, não se feriu e permaneceu no local durante todo o atendimento da ocorrência.

A PRF informou que as causas do acidente e a dinâmica definitiva da colisão serão esclarecidas por meio da perícia e das investigações.

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