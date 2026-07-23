Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
MOTOCICLISTA MORRE APÓS ACIDENTE COM CAMINHÃO DURANTE ULTRAPASSAGEM NA BR-369
Um motociclista de 58 anos morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na BR-369, no km 146,4, em Londrina.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi do tipo lateral. As informações preliminares apontam que o motociclista realizava uma ultrapassagem ao caminhão quando o pneu traseiro da motocicleta teria furado. Com a perda do controle da direção, a moto atingiu a lateral do veículo de carga e o condutor caiu sob as rodas do caminhão.
A vítima sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local do acidente.
O motorista do caminhão, de 37 anos, não se feriu e permaneceu no local durante todo o atendimento da ocorrência.
A PRF informou que as causas do acidente e a dinâmica definitiva da colisão serão esclarecidas por meio da perícia e das investigações.
📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.
📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244
👉 Siga: @ubirataonline_oficial
Source link
More: The Global Track