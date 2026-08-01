Motociclista morre após grave acidente na BR-277 em Morretes durante trajeto rumo ao litoral do Paraná neste sábado

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro resultou em uma morte e deixou o trânsito lento na BR-277, na altura do município de Morretes.

Um trágico acidente de trânsito marcou a tarde deste sábado, dia 1º, na BR-277, no litoral do Paraná. A colisão envolveu um motociclista que seguia em direção às praias quando atingiu a traseira de um carro que trafegava na mesma direção.

A força do impacto foi significativa, mobilizando rapidamente as equipes de resgate da região. Apesar de todos os esforços realizados pelos socorristas no local, o condutor da moto, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na rodovia.

As informações detalhadas sobre a ocorrência foram apuradas pela concessionária EPR Litoral e pela Polícia Rodoviária Federal, conforme informação divulgada pelo portal de notícias g1.

Impactos no trânsito e interdição da via

O acidente causou um grande transtorno para quem viajava no sentido Paranaguá. Segundo a concessionária EPR Litoral, a ocorrência gerou cerca de 9 quilômetros de lentidão na rodovia, complicando o fluxo de veículos durante o final de semana.

Para permitir o trabalho das equipes de socorro, a perícia e a limpeza da pista, uma das faixas precisou ser interditada. A medida foi necessária para garantir a segurança dos profissionais envolvidos e dos demais motoristas que passavam pelo trecho de Morretes.

Estado da passageira e ocupantes do carro

Além da vítima fatal, a esposa do motociclista, que estava na garupa no momento da colisão, também foi atingida. Ela sofreu ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.

Após o resgate, a mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento, a UPA, localizada no bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os ocupantes do carro envolvido na batida saíram ilesos.

Investigações e procedimentos legais

A Polícia Rodoviária Federal, conhecida pela sigla PRF, esteve presente para registrar o caso e organizar o fluxo de veículos. A dinâmica exata da colisão traseira ainda passará por uma análise detalhada pelas autoridades competentes.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo do motociclista. As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas para determinar as causas reais da fatalidade ocorrida na BR-277.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Onde ocorreu o acidente? A batida aconteceu na BR-277, na altura de Morretes, no Litoral do Paraná.

Qual a causa da morte do motociclista? O homem, de 37 anos, morreu após bater na traseira de um carro enquanto seguia em direção ao litoral.

Houve feridos além da vítima fatal? Sim, a esposa do motociclista, que estava na garupa, sofreu ferimentos leves e foi levada a uma UPA.

Como ficou o trânsito na região? O acidente causou 9 quilômetros de lentidão e a interdição parcial de uma pista no sentido Paranaguá.

Quem está investigando o caso? A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas serão apuradas pelos órgãos de segurança pública.