Passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu é retomado após morte de turista holandês e revisão rigorosa de segurança

O passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu retoma suas atividades neste sábado após quatro dias de paralisação decorrente de um acidente fatal com um turista holandês.

As operações do conhecido passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu, oferecidas pelo Macuco Safari, voltaram a funcionar na manhã deste sábado, dia 1º. A decisão de reabrir o atrativo ocorreu após uma interrupção iniciada na última terça-feira, motivada pelo naufrágio de uma embarcação que resultou no falecimento de um turista de 25 anos.

O caso, que gerou grande comoção, está sendo acompanhado de perto pelas autoridades, enquanto a empresa responsável realizou uma série de procedimentos de segurança. A retomada das atividades foi confirmada oficialmente por meio de notas enviadas à imprensa pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pela própria concessionária do serviço.

Conforme informações divulgadas pelo ICMBio e pela Marinha do Brasil, a liberação para o retorno do passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu ocorreu após avaliações técnicas rigorosas, que atestaram o cumprimento das normas de segurança e as condições operacionais para a visitação pública.

Avaliação técnica e medidas de segurança

O ICMBio informou que realizou uma verificação detalhada das condições operacionais e das medidas de segurança relacionadas à prestação do serviço. Segundo o órgão, a Marinha do Brasil também validou o cumprimento das normas de navegação, garantindo que o passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu pudesse ser retomado com segurança para os visitantes.

A empresa Macuco Safari, por sua vez, destacou que utilizou os três dias de suspensão para realizar um pente-fino em todas as rotinas operacionais. Entre as ações adotadas, foram conduzidas palestras, treinamentos práticos de salvamento e suporte emocional para toda a equipe, visando a preparação técnica necessária para o retorno à normalidade.

Investigação sobre o incidente

O acidente, que vitimou o holandês Mark Lensink, ocorreu por volta das 12h da última terça-feira. A embarcação, que levava turistas para as proximidades das quedas d’água, acabou virando no rio. Testemunhas relataram que um vento forte teria atingido a lateral do barco no momento do ocorrido, ponto que está sendo apurado pela Polícia Civil e pela Capitania Fluvial do Rio Paraná.

O Capitão de Fragata Uandrson Simonin Lauriano da Silva, comandante da Capitania dos Portos do Rio Paraná, reforçou que a Marinha está estudando novas medidas de segurança para o trecho das corredeiras. O objetivo é evitar que novos incidentes ocorram durante o passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu, especialmente em períodos de chuvas intensas que alteram o nível do rio.

Compromisso com o ecoturismo

A gestão do Macuco Safari reforçou que os procedimentos de manutenção e reciclagem são contínuos. Segundo o gerente administrativo Paulo Ricardo Pimentel de Cordova, a empresa está pronta e resiliente, focada em proporcionar uma experiência segura e memorável para os visitantes que buscam contemplar as Cataratas do Iguaçu.

A partir de agora, o monitoramento das condições meteorológicas e da navegabilidade será ainda mais rigoroso. O passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu segue como uma das atrações mais tradicionais da unidade de conservação, mantendo seu compromisso com a preservação ambiental e a segurança dos turistas.

Perguntas frequentes sobre o passeio

1. Por que o passeio ficou suspenso? O passeio foi suspenso por quatro dias após um barco virar e causar a morte de um turista holandês na última terça-feira.

2. O que foi feito durante a paralisação? A empresa realizou um pente-fino nas rotinas operacionais, treinamentos de segurança, palestras e manutenção dos equipamentos.

3. Quem autorizou a reabertura do passeio? A retomada foi autorizada pelo ICMBio e pela Marinha do Brasil, após verificação das condições de segurança.

4. As causas do acidente já foram identificadas? O caso segue sob investigação técnica da Capitania dos Portos e da Polícia Civil para determinar as causas exatas do naufrágio.

5. O passeio é seguro para os visitantes? Segundo os órgãos responsáveis, a operação atende às normas de segurança exigidas, com reforço no monitoramento das condições climáticas e de navegação.