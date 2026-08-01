PSTU lança Samuel de Mattos ao governo do Paraná: conheça a trajetória do professor e ativista que busca alternativa socialista no estado

O PSTU oficializou a candidatura de Samuel de Mattos ao governo do Paraná durante convenção partidária realizada neste sábado em Curitiba, buscando uma nova representatividade política no pleito.

O cenário eleitoral paranaense ganhou um novo nome oficial para a disputa ao governo estadual. O PSTU confirmou, neste sábado, a candidatura de Samuel de Mattos para liderar o executivo, trazendo uma plataforma baseada em pautas socialistas e na mobilização de movimentos sindicais.

A decisão foi tomada em convenção realizada em Curitiba, evento que também definiu outros nomes que comporão a chapa e a estratégia da legenda para as próximas eleições. A movimentação marca o início da corrida eleitoral para o partido no estado.

Conforme informações divulgadas pelo PSTU, o grupo político busca se posicionar como uma alternativa clara frente aos modelos tradicionais de gestão, conforme apontado pelo partido durante o anúncio oficial.

Quem é Samuel de Mattos, o candidato ao governo

Samuel de Mattos tem 36 anos e possui uma trajetória marcada por experiências tanto no serviço público quanto na militância social. Natural de Turvo, em Santa Catarina, ele já atuou como carteiro nos Correios antes de se dedicar à educação.

Atualmente, ele exerce a profissão de professor de matemática no Colégio Estadual do Paraná (CEP), na capital paranaense. Sua vida política é ligada ao PSTU desde os 19 anos, além de ter um histórico de cinco anos como dirigente sindical.

Histórico eleitoral e a composição da chapa

Esta não é a primeira vez que o candidato busca um cargo eletivo. Em 2020, ele concorreu ao posto de vice-prefeito de Curitiba e, em 2022, tentou uma vaga como deputado federal. Mais recentemente, participou da disputa pela prefeitura de Curitiba em 2024.

Para o pleito estadual, a chapa contará com Helena Figueiredo como candidata a vice-governadora. O partido também oficializou as candidaturas de Bia Brehm e Leonardo Martinez para o cargo de deputado estadual.

O posicionamento político do PSTU

O partido defende uma proposta que chama de alternativa socialista, antirracista, feminista e classista. Segundo a legenda, a campanha pretende romper com a política de conciliação de classes, focando nos interesses dos trabalhadores e não dos grandes empresários.

A sigla reforçou que busca construir uma campanha de combate, atuando diretamente nas ruas e nos locais de trabalho e estudo, visando apresentar um caminho diferente para o Paraná, governado por quem realmente trabalha no cotidiano.

Próximos passos do calendário eleitoral

Após a realização das convenções, que têm como prazo limite o dia 5 de agosto, os nomes escolhidos devem ser obrigatoriamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prazo final para esse procedimento é o dia 15 de agosto.

Vale lembrar que a campanha eleitoral tem início oficial no dia seguinte ao registro. Em 4 de outubro, os eleitores paranaenses irão às urnas para escolher representantes para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Perguntas frequentes sobre a candidatura

Quem foi escolhido como candidato ao governo do Paraná pelo PSTU?

O candidato oficializado pelo partido é o professor de matemática e ativista social Samuel de Mattos.

Quem compõe a chapa como vice-governadora?

A candidata a vice-governadora na chapa do PSTU é Helena Figueiredo.

Qual a principal bandeira do candidato Samuel de Mattos?

Ele defende uma alternativa socialista, antirracista e classista, focada em atender aos interesses dos trabalhadores e movimentos sociais.

Até quando os partidos podem realizar convenções?

O prazo limite para a realização das convenções partidárias é o dia 5 de agosto.

Quando os nomes devem ser registrados no TSE?

O registro oficial das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral deve ser realizado até o dia 15 de agosto.