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Motociclista sofre fraturas após colisão entre Meriva e Honda Twister na Av. Tito Muffato

Motociclista sofre fraturas após colisão entre Meriva e Honda Twister na Av. Tito Muffato

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Motociclista sofre fraturas após colisão entre Meriva e Honda Twister na Av. Tito Muffato
Motociclista sofre fraturas após colisão entre Meriva e Honda Twister na Av. Tito Muffato

Por Redação

Atualizado em

Um acidente envolvendo uma Chevrolet Meriva e uma motocicleta Honda Twister mobilizou os socorristas do SIATE na rua Carajas esquina com a Av. Tito Muffato, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

Com a colisão, o condutor da moto, um homem de 27 anos, sofreu ferimentos e precisou ser atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Atendimento à vítima

Durante a avaliação, os socorristas identificaram fraturas no punho e em um dos pés do motociclista.

Após receber os primeiros atendimentos no local do acidente, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza para reavaliação e continuidade do tratamento médico.

As circunstâncias da colisão entre a Chevrolet Meriva e a Honda Twister não foram informadas oficialmente.

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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