Motorista de caminhão que caiu em represa na BR-376 no Paraná é identificado após intensas buscas das equipes de resgate

A identificação da vítima encerra a angústia dos familiares após o trágico acidente ocorrido na BR-376, que mobilizou diversas equipes de resgate no Paraná.

As autoridades confirmaram a identidade do motorista de caminhão que perdeu a vida ao cair na Represa Vossoroca, localizada em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O condutor, que tinha 44 anos, era morador de Araucária.

O acidente ocorreu na manhã da última sexta-feira, dia 7, quando o veículo saiu da pista na BR-376, na altura da ponte do Rio Vossoroca. O caminhão, que não transportava carga no momento do incidente, acabou caindo nas águas da represa.

Conforme informações divulgadas pelas equipes de resgate, o corpo foi encontrado na manhã de sábado, dia 8, pelos mergulhadores do Grupo de Operações de Socorro Tático, o GOST, durante uma varredura minuciosa próximo à cabine submersa.

O trabalho minucioso dos mergulhadores

As buscas pelo motorista de caminhão começaram logo após o acidente, às 6h47 da sexta-feira. A operação envolveu diferentes técnicas, como mergulhos, buscas em áreas de mata ao redor, uso de embarcações e equipamentos de sonar para localizar o veículo.

Na sexta-feira, os mergulhadores chegaram a acessar a cabine, verificando os bancos, mas não localizaram a vítima. Durante a tentativa de retirada do caminhão pela concessionária, a cabine se desprendeu e permaneceu no fundo da represa, o que exigiu novos mergulhos.

Como a vítima foi localizada

Ao realizar uma nova varredura ao redor da cabine, os bombeiros encontraram o homem sob o para-choque do veículo. Por estar em uma posição de fácil acesso para os mergulhadores, não foi necessário retirar toda a cabine da água para o resgate.

Após a localização, o corpo foi retirado da represa e encaminhado ao Posto da Polícia Ambiental. O caso gerou grande comoção na região, e o sepultamento está marcado para este domingo, dia 9, às 14h, no Cemitério Jardim Independência, em Araucária.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Quem era a vítima? O motorista tinha 44 anos e era morador de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Onde aconteceu o acidente? O caminhão caiu na Represa Vossoroca, situada na BR-376, em Tijucas do Sul.

O caminhão estava carregado? Não, o veículo não transportava carga no momento em que saiu da pista.

Como o corpo foi encontrado? Ele foi localizado por mergulhadores do GOST sob o para-choque do caminhão, que estava submerso.

Quando será o sepultamento? O sepultamento está agendado para este domingo, dia 9, às 14h, em Araucária.