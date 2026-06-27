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Motorista é preso por embriaguez ao volante durante Operação Lei Seca em Cascavel

Motorista é preso por embriaguez ao volante durante Operação Lei Seca em Cascavel

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Motorista é preso por embriaguez ao volante durante Operação Lei Seca em Cascavel
Motorista é preso por embriaguez ao volante durante Operação Lei Seca em Cascavel

Por Redação

Atualizado em

Um homem de 59 anos foi preso na madrugada deste sábado (27) por embriaguez ao volante durante a Operação Lei Seca realizada na Avenida Brasil, no bairro São Cristóvão, em Cascavel.

A fiscalização contou com a atuação do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motocicletas (GPOM) da Guarda Municipal, em conjunto com equipes da Polícia Militar e da Transitar.

Durante a abordagem, o condutor de um Citroën C4 cinza foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou o índice de 0,62 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor que configura o crime de embriaguez ao volante.

Diante da constatação, os agentes deram voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, na Delegacia de Polícia Civil.

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Corinthia Mes

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