Motorista é preso por embriaguez ao volante durante Operação Lei Seca em Cascavel

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Por Redação
Atualizado em
Um homem de 59 anos foi preso na madrugada deste sábado (27) por embriaguez ao volante durante a Operação Lei Seca realizada na Avenida Brasil, no bairro São Cristóvão, em Cascavel.
A fiscalização contou com a atuação do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motocicletas (GPOM) da Guarda Municipal, em conjunto com equipes da Polícia Militar e da Transitar.
Durante a abordagem, o condutor de um Citroën C4 cinza foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou o índice de 0,62 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor que configura o crime de embriaguez ao volante.
Diante da constatação, os agentes deram voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, na Delegacia de Polícia Civil.
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