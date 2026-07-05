Motorista fica ferido após acidente na PR-082 em São João do Ivaí

Um jovem de 25 anos ficou ferido na manhã deste domingo (5) após um acidente registrado na PR-082, na altura do km 347, em São João do Ivaí.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista conduzia um Chevrolet Tracker, com placas de Jandaia do Sul, no sentido de Fênix a São João do Ivaí, quando o veículo se envolveu em um sinistro cujas circunstâncias ainda não foram identificadas.

O condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido por terceiros, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de São João do Ivaí para receber atendimento médico.

Conforme informado pela corporação, o motorista realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando a ingestão de álcool. Ele é habilitado para conduzir o veículo.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.