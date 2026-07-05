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Arrogância do Brasil no futebol contrasta com imagem de país alegre, diz comentarista inglês

Arrogância do Brasil no futebol contrasta com imagem de país alegre, diz comentarista inglês

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Arrogância do Brasil no futebol contrasta com imagem de país alegre, diz comentarista inglês
Legenda da foto, Carlo Ancelotti orienta Martinelli, autor do gol da virada sobre o Japão

Crédito, Getty

Legenda da foto, Carlo Ancelotti orienta Martinelli, autor do gol da virada sobre o Japão

    • Author, João Fellet
    • Role, Da BBC News Brasil em São Paulo
  • Published

  • Tempo de leitura: 9 min

Mesmo depois de uma nova conquista em 2002, Vickery afirma que brasileiros e estrangeiros admiradores da seleção seguem presos à memória dos times que conquistaram três Copas num intervalo de 12 anos, entre 1958 e 1970.

Segundo o jornalista, essa memória alimenta entre os brasileiros um sentimento de superioridade e a ideia de que o Brasil tem de ganhar todas as Copas, mas também faz com que estrangeiros admiradores da seleção se frustrem quando o time não consegue repetir o nível do passado.

Comentarista de futebol sul-americano da BBC Sport e colaborador de programas esportivos brasileiros, como o Redação SporTV, Vickery diz que os brasileiros são especialmente sensíveis quando a seleção é criticada por estrangeiros.

“Existe muita raiva e uma sensação constante [entre os brasileiros] de que ‘o mundo está contra nós’. Isso contrasta muito com a imagem internacional do Brasil como um país alegre”, afirma.

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Corinthia Mes

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