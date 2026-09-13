Motorista morre após atropelar cavalo e bater em muro de subestação na PR-456, no Paraná

Acidente ocorreu por volta de 1h entre Pitanga e Santa Maria do Oeste; vítima, Teilon Marcos Gonçalves, 22 anos, morreu no local, diz PRE.

Um motorista morreu na madrugada deste sábado (13) após o carro que dirigia atropelar um cavalo que havia invadido a rodovia PR-456 e colidir contra o muro de uma subestação de energia, informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Detalhes do acidente

O acidente aconteceu por volta de 1h, entre os municípios de Pitanga e Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná. A vítima foi identificada como Teilon Marcos Gonçalves, de 22 anos. Segundo a PRE, ele morreu no local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas, de acordo com a polícia.

Velório e sepultamento

O velório de Teilon ocorre na Comunidade Rosa Maria, em Campina do Simão, cidade vizinha. O sepultamento está marcado para as 10h desta segunda-feira (14), no cemitério municipal de Santa Maria do Oeste.