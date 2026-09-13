Homem de 56 anos é encontrado sem vida em calçada de Cascavel e suspeita é de mal súbito

Homem de 56 anos é encontrado morto em calçada de Cascavel, no Paraná, com suspeita de ter sofrido um infarto fulminante durante a manhã deste domingo

Um caso registrado na manhã deste domingo (13) chamou a atenção de moradores no bairro Floresta, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Um homem, de 56 anos, foi encontrado sem vida enquanto estava em uma calçada localizada na Avenida Papagaios.

A situação mobilizou prontamente equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foram acionadas para prestar o suporte necessário à vítima. O atendimento foi realizado conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Ao chegarem ao local indicado, os socorristas do SAMU realizaram os procedimentos de avaliação, porém, constataram que o homem já não apresentava sinais vitais. A área foi isolada para que os procedimentos de praxe fossem adotados pelas autoridades presentes.

Suspeita inicial de infarto

De acordo com as primeiras informações levantadas no local, a suspeita principal é de que o indivíduo tenha sido vítima de um infarto fulminante. Esse tipo de ocorrência, que acontece de maneira repentina, costuma não dar tempo de reação, mesmo com o rápido deslocamento das unidades de resgate.

Investigação sobre a causa da morte

Embora a hipótese de um problema cardíaco seja a linha de frente das autoridades, a causa oficial do falecimento ainda deverá ser confirmada por meio de exames e laudos periciais. Os órgãos competentes seguirão com a apuração para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

Orientações e procedimentos

É importante ressaltar que, em situações como esta, o trabalho das equipes de socorro é focado na tentativa de reanimação imediata. Quando o óbito é constatado no local por profissionais de saúde, a Polícia Militar assume o isolamento da área até a chegada da perícia.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. Onde o homem foi encontrado? O homem foi localizado em uma calçada na Avenida Papagaios, situada no bairro Floresta, em Cascavel.

2. Qual a idade da vítima? A vítima tinha 56 anos de idade.

3. Qual a principal suspeita para a morte? A suspeita inicial apontada pelas equipes que atenderam a ocorrência é de infarto fulminante.

4. Quais equipes prestaram socorro? A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

5. A causa da morte já foi confirmada? Não, a causa exata ainda deverá ser confirmada pelos órgãos responsáveis após as análises necessárias.