Homem de 56 anos é encontrado sem vida em calçada de Cascavel e suspeita é de mal súbito

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Um caso registrado na manhã deste domingo (13) chamou a atenção de moradores no bairro Floresta, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Um homem, de 56 anos, foi encontrado sem vida enquanto estava em uma calçada localizada na Avenida Papagaios.
A situação mobilizou prontamente equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foram acionadas para prestar o suporte necessário à vítima. O atendimento foi realizado conforme informação divulgada pelo portal Banda B.
Ao chegarem ao local indicado, os socorristas do SAMU realizaram os procedimentos de avaliação, porém, constataram que o homem já não apresentava sinais vitais. A área foi isolada para que os procedimentos de praxe fossem adotados pelas autoridades presentes.
De acordo com as primeiras informações levantadas no local, a suspeita principal é de que o indivíduo tenha sido vítima de um infarto fulminante. Esse tipo de ocorrência, que acontece de maneira repentina, costuma não dar tempo de reação, mesmo com o rápido deslocamento das unidades de resgate.
Embora a hipótese de um problema cardíaco seja a linha de frente das autoridades, a causa oficial do falecimento ainda deverá ser confirmada por meio de exames e laudos periciais. Os órgãos competentes seguirão com a apuração para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.
É importante ressaltar que, em situações como esta, o trabalho das equipes de socorro é focado na tentativa de reanimação imediata. Quando o óbito é constatado no local por profissionais de saúde, a Polícia Militar assume o isolamento da área até a chegada da perícia.
1. Onde o homem foi encontrado? O homem foi localizado em uma calçada na Avenida Papagaios, situada no bairro Floresta, em Cascavel.
2. Qual a idade da vítima? A vítima tinha 56 anos de idade.
3. Qual a principal suspeita para a morte? A suspeita inicial apontada pelas equipes que atenderam a ocorrência é de infarto fulminante.
4. Quais equipes prestaram socorro? A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
5. A causa da morte já foi confirmada? Não, a causa exata ainda deverá ser confirmada pelos órgãos responsáveis após as análises necessárias.