Motorista morre após cair com carro em cratera de obra em Prudentópolis; polícia investiga

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A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de Guilherme de Christo Amarante, de 45 anos, que caiu com o carro em uma cratera aberta no meio da rua na madrugada de quarta-feira (30) em Prudentópolis, na região central do estado.
O acidente ocorreu pouco antes das 2h20 na esquina da Avenida São João com a Rua Prudente de Moraes. O veículo só foi percebido no buraco por volta das 6h50, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. A cena foi registrada por uma câmera de segurança.
Segundo a Polícia Civil, as informações preliminares indicam que não há indícios de crime, mas as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias da morte. O G1 perguntou à corporação se o trecho estava, de fato, devidamente sinalizado; a polícia informou que ainda não há atualizações sobre o caso.
Em nota, a Prefeitura de Prudentópolis disse lamentar o acidente e afirmou que o trecho onde ocorreu a queda passa por uma obra de drenagem, com instalação de novas manilhas para o escoamento de águas pluviais, executada por empresa terceirizada. A administração municipal garantiu que, no momento do acidente, o local estava sinalizado e iluminado, e que acompanha as apurações realizadas pelas autoridades competentes, incluindo a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML).
O corpo de Guilherme foi encaminhado à unidade de execução técnico-científica da Polícia Científica de Guarapuava para perícia e, depois, liberado para as cerimônias funerárias. Ele foi velado na Capela São José e sepultado na manhã de quinta-feira (1) no Cemitério Papuã.