Putin diz que Rússia está pronta a usar “todas as armas” para proteger Kaliningrad se houver ataque

No fórum Valdai, Putin afirmou que Rússia responderá com "todos os armamentos" se Kaliningrad sofrer ataque ou bloqueio, citando até opção nuclear, segundo a BBC.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou no fórum Valdai que a Rússia usará "todos os armamentos" à sua disposição caso considere ter sofrido um ataque direto em Kaliningrad, exclave Baltic que faz fronteira com Lituânia e Polônia, segundo BBC publicada em 1º de outubro de 2026.

Em seu discurso, Putin afirmou que não estava "ameaçando ninguém" e que reagia a declarações de líderes ocidentais que, segundo ele, dizem que a Rússia se prepara para uma guerra em 2029 ou 2030. O presidente russo também afirmou que, se o território viesse a ser bloqueado, Moscow estaria preparada a empregar todos os meios e forças, incluindo armas nucleares.

Reações e incidentes citados

Segundo a BBC, a Aliança Atlântica procurou acalmar o clima, ressaltando que se trata de uma aliança defensiva e pedindo que a Rússia cesse as "ameaças nucleares". A reportagem menciona ainda declarações atribuídas ao "Nato Secretary General Mark Rutte", que teria afirmado que os exercícios e atividades da aliança não representavam ameaça a Moscow.

O texto da BBC relaciona o discurso de Putin a uma série de incidentes recentes atribuídos à Rússia na região: um helicóptero russo que teria invadido espaço aéreo polonês próximo a Kaliningrad, relatos da Lituânia de sensação de ameaça por incursões de drones e um drone com explosivos encontrado em agosto no pátio do aeroporto de Leipzig, na Alemanha.

Outros pontos do discurso

Ele voltou a responsabilizar o Ocidente pelo início da guerra na Ucrânia e disse que ataques russos a alvos econômicos ucranianos teriam sido resposta a ofensivas ucranianas contra refinarias russas.

O presidente russo admitiu que a Rússia perdeu cerca de 1% do PIB e que a Ucrânia havia obtido "alguns resultados" nos ataques a refinarias.

Contexto

A reportagem da BBC vincula o tom das declarações de Putin ao aumento de episódios de chamada "guerra híbrida" na Polônia e nos países Baltics nos meses recentes, sem afirmar vínculos diretos adicionais além das acusações mencionadas no discurso.