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Putin diz que Rússia está pronta a usar “todas as armas” para proteger Kaliningrad se houver ataque

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No fórum Valdai, Putin afirmou que Rússia responderá com "todos os armamentos" se Kaliningrad sofrer ataque ou bloqueio, citando até opção nuclear, segundo a BBC.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou no fórum Valdai que a Rússia usará "todos os armamentos" à sua disposição caso considere ter sofrido um ataque direto em Kaliningrad, exclave Baltic que faz fronteira com Lituânia e Polônia, segundo BBC publicada em 1º de outubro de 2026.

Em seu discurso, Putin afirmou que não estava "ameaçando ninguém" e que reagia a declarações de líderes ocidentais que, segundo ele, dizem que a Rússia se prepara para uma guerra em 2029 ou 2030. O presidente russo também afirmou que, se o território viesse a ser bloqueado, Moscow estaria preparada a empregar todos os meios e forças, incluindo armas nucleares.

Reações e incidentes citados

Segundo a BBC, a Aliança Atlântica procurou acalmar o clima, ressaltando que se trata de uma aliança defensiva e pedindo que a Rússia cesse as "ameaças nucleares". A reportagem menciona ainda declarações atribuídas ao "Nato Secretary General Mark Rutte", que teria afirmado que os exercícios e atividades da aliança não representavam ameaça a Moscow.

O texto da BBC relaciona o discurso de Putin a uma série de incidentes recentes atribuídos à Rússia na região: um helicóptero russo que teria invadido espaço aéreo polonês próximo a Kaliningrad, relatos da Lituânia de sensação de ameaça por incursões de drones e um drone com explosivos encontrado em agosto no pátio do aeroporto de Leipzig, na Alemanha.

Outros pontos do discurso

Ele voltou a responsabilizar o Ocidente pelo início da guerra na Ucrânia e disse que ataques russos a alvos econômicos ucranianos teriam sido resposta a ofensivas ucranianas contra refinarias russas.

O presidente russo admitiu que a Rússia perdeu cerca de 1% do PIB e que a Ucrânia havia obtido "alguns resultados" nos ataques a refinarias.

Contexto

A reportagem da BBC vincula o tom das declarações de Putin ao aumento de episódios de chamada "guerra híbrida" na Polônia e nos países Baltics nos meses recentes, sem afirmar vínculos diretos adicionais além das acusações mencionadas no discurso.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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