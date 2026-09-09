Mototaxista é detido com moto furtada pela Guarda Municipal em Cascavel

Apreensão ocorreu na Rua das Flores, no Bairro Guarujá; condutor de 30 anos foi levado à 15ª Subdivisão Policial para esclarecimentos.

Uma ação da Guarda Municipal de Cascavel terminou com a apreensão de uma motocicleta com alerta de furto e a condução do piloto à delegacia na noite de terça-feira (8 de setembro de 2026). Segundo a CGN, a abordagem aconteceu na Rua das Flores, no Bairro Guarujá.

O condutor, um homem de 30 anos que atuava como mototaxista na região, afirmou não saber sobre o registro de furto do veículo. Em seguida, ele e a motocicleta foram encaminhados à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel para prestação de esclarecimentos.

Abordagem e checagem

De acordo com a CGN, a equipe da Guarda Municipal abordou o veículo enquanto o motorista trabalhava como mototaxista. Durante a verificação do sistema e do emplacamento, os agentes constataram que contra a motocicleta havia um indicativo ativo de furto.

Encaminhamento à delegacia

Após a constatação, o condutor e o veículo foram levados à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, onde foram prestados esclarecimentos e tomadas as medidas cabíveis junto à Polícia Judiciária, segundo CGN.

Posição do condutor

Segundo a CGN, o homem informou aos agentes que desconhecia o registro de furto da motocicleta utilizada para a prestação de serviços de transporte.