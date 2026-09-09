Requião Filho propõe ‘porta única’ na Secretaria de Indústria e Comércio do Paraná

Em entrevista em Irati, o candidato do PDT afirmou que, se eleito, criará uma ‘porta única’ para abrir e expandir empresas; agenda incluiu lançamentos de comitês em Irati e Ponta Grossa

O candidato ao governo do Paraná Requião Filho (PDT) afirmou que, caso seja eleito, pretende centralizar na Secretaria de Indústria e Comércio o processo de abertura e expansão de empresas no estado. A proposta foi apresentada nesta terça-feira (8) durante entrevista à Rádio Najuá, de Irati.

Proposta

Requião Filho disse que a medida tem por objetivo reduzir a multiplicidade de contatos com diferentes pastas e simplificar a burocracia. Na entrevista, ele afirmou: "Para você conseguir abrir uma empresa no Paraná, mesmo sendo nos estados mais rápidos, você tem que falar com três, quatro, cinco Secretaria para você conseguir chegar lá. A gente vai botar a Secretaria da Indústria e do Comércio para funcionar como porta única do Paraná. Entra pela Secretaria de Indústria e Comércio para abrir a sua indústria, para abrir o seu comércio, e esse processo começa e termina na Secretaria de Indústria e Comércio. É para que você, que quer abrir uma empresa, que quer expandir a sua empresa, que quer crescer no Paraná, tenha facilidade e menos burocracia. Uma vez que um documento é apresentado, vale para todas as Secretaria. Vamos diminuir essa dança maluca que a gente tem hoje, em que a gente pega a guia azul, a guia verde, a guia amarela. Não: vamos simplificar o processo ao máximo e utilizar a inteligência artificial e a tecnologia a favor da empresa e da indústria paranaense", afirmou o candidato.

Agenda e calendário

Entre os compromissos do dia, segundo o G1, estavam o lançamento de comitês eleitorais em Irati e Ponta Grossa, nos Campos Gerais, além de entrevistas ao portal DCmais/jornal Diário dos Campos e ao portal Mareli Martins “na mesma cidade”.

O G1 também registra que a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto em todo o país. O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo.

Fonte: G1.