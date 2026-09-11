Flamengo supera altitude e vence Independiente del Valle nas quartas da Libertadores

O Flamengo superou o desafio da altitude de Quito, no Equador, ao vencer o Independiente del Valle por 2 a 0, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O confronto, realizado no Estádio Olímpico Atahualpa, exigiu resistência física do elenco rubro-negro, que enfrentou os efeitos dos 2.850 metros de altitude. O resultado deixa a equipe carioca em situação confortável para o duelo de volta.

As informações foram divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, detalhando que o Flamengo agora pode até perder por um gol de diferença no Rio de Janeiro para garantir a classificação à próxima fase do torneio.

Domínio equatoriano e resiliência Rubro-Negro

Durante o primeiro tempo, o Independiente del Valle aproveitou o fator altitude para pressionar o Flamengo. Dados do site Sofascore apontam que o time equatoriano controlou 68% da posse de bola e acumulou dez finalizações, embora apenas uma tenha exigido defesa do goleiro Agustín Rossi.

A melhor chance dos anfitriões ocorreu aos 19 minutos, quando o atacante Carlos González acertou a trave após cruzamento de Arón Rodríguez. O Flamengo, por outro lado, manteve uma postura defensiva sólida diante da pressão inicial.

A eficiência que decidiu a partida

Na etapa final, o cenário mudou. O Flamengo equilibrou as ações e abriu o placar aos 15 minutos. Após contra-ataque conduzido por Jorginho, Samuel Lino cruzou rasteiro para Bruno Henrique, que finalizou de Primeiro para as redes.

Aos 21 minutos, o lateral Ayrton Lucas foi decisivo ao salvar o time carioca duas vezes dentro da área, bloqueando investidas de Emerson Pata e Jordy Alcivar, mantendo a vantagem Rubro-Negro no placar.

Fechando a conta no Equador

O segundo gol do Flamengo veio aos 29 minutos, após cobrança de escanteio. O lateral Emerson Royal cruzou na medida e o zagueiro Léo Pereira cabeceou com precisão para ampliar o marcador, consolidando a vitória na altitude.

Com o triunfo, o Independiente del Valle precisará vencer por dois gols de diferença no Maracanã para levar a decisão aos pênaltis, ou por três gols para avançar no tempo normal. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (17), às 21h30.

O caminho para a semifinal

Quem avançar deste confronto enfrentará o vencedor da disputa entre Corinthians e Estudiantes. No primeiro jogo, ocorrido em La Plata, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Alexis Castro para os argentinos e Kaio César para o Timão.

A partida decisiva entre Corinthians e Estudiantes está marcada para a próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nas penalidades máximas.

Perguntas Frequentes

Qual foi o placar do jogo entre Flamengo e Del Valle?

O Flamengo venceu por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira.

Onde foi realizada a partida?

O confronto ocorreu no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.850 metros de altitude.

O que o Flamengo precisa para se classificar?

O Flamengo pode perder por até um gol de diferença no Maracanã que ainda assim avançará para a semifinal.

Quando será o jogo de volta no Rio de Janeiro?

A partida de volta está agendada para a próxima quinta-feira, dia 17 de setembro, às 21h30.

Quem o Flamengo pode enfrentar na semifinal?

O vencedor do confronto entre Flamengo e Del Valle enfrentará quem passar do duelo entre Corinthians e Estudiantes.