MPPR denuncia vereadora de Matinhos e seu marido, investigados por exigirem repasse de parte das diárias recebidas por assessores lotados em seu gabinete

O Ministério Público do Paraná denunciou pelo crime de concussão uma vereadora de Matinhos, no Litoral do estado, e seu marido, investigados pela prática de “rachadinha”. Eles teriam exigido de assessores ocupantes de cargos em comissão lotados no gabinete da parlamentar valores referentes a diárias pagas pela Câmara Municipal a pretexto de participação em cursos e atividades na capital. Os fatos apurados teriam ocorrido entre 2025 e 2026.

As investigações, conduzidas pela Autoridade Policial e posteriormente remetidas à 2ª Promotoria de Justiça de Matinhos, tiveram início a partir de representação feita por uma assessora da vereadora, que seria uma das vítimas da prática criminosa. De acordo com o apurado, os assessores eram coagidos a solicitar à Câmara Municipal o pagamento de diárias para a realização de cursos em Curitiba, devendo entregar à parlamentar, em espécie ou por Pix, o saldo remanescente (valores que tinham sido utilizados para o custeio de despesas pessoais).

Em diversas ocasiões, as cobranças eram feitas em reuniões na residência da vereadora e de seu marido, para as quais os assessores eram convocados e orientados a deixarem seus celulares do lado de fora do ambiente em que se reuniam.

Além da condenação às penas previstas em lei para a prática de concussão, a Promotoria de Justiça requereu na denúncia o pagamento de indenizações por danos morais coletivos e danos materiais causados às vítimas, com o reembolso dos valores indevidamente subtraídos de seus salários.

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