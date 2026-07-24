MPPR participa da reabertura de prédio histórico do Tribunal do Júri em Curitiba

Membros do Ministério Público do Paraná participaram nesta segunda-feira, 20 de julho, da solenidade de reabertura do prédio histórico do Tribunal do Júri de Curitiba, localizado na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. O local voltou a sediar os julgamentos de crimes dolosos contra a vida na capital, após um ano de reformas estruturais voltadas à correção de infiltrações e modernização dos sistemas de som e de tecnologia.

Tombado como patrimônio histórico do Paraná, o prédio foi projetado pelo arquiteto e urbanista francês Alfred Agache. A construção modernista, inaugurada em 1953, integra a região cívica de Curitiba e é um dos principais símbolos da Justiça paranaense.

Para o coordenador do Grupo de Atuação Especial do Tribunal do Júri (Gajuri), Promotor de Justiça Marcelo Balzer Correia, a revitalização da estrutura do plenário reafirma o valor e a importância do Tribunal do Júri como espaço de exercício da cidadania e da democracia. “Hoje este prédio renasce, mantendo intacta a sua vocação. Continuará sendo o lugar onde a sociedade paranaense exerce uma das maiores responsabilidades conferidas pela Constituição da República. Aqui, o Estado divide com o povo a mais difícil de todas as suas funções: julgar aqueles que são acusados de atentar contra a vida. Não há demonstração maior de confiança na democracia.”

A solenidade contou ainda com a participação dos Promotores de Justiça Alexandre Ramalho de Farias, André Tiago Pasternak Glitz, Lucas Cavini Leonardi, Roberta Franco Massa e Rodrigo Otávio Mazur Casagrande.