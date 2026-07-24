O Paraná registrou seis tornados entre os dias 28 e 30 de junho, conforme confir

O Paraná registrou seis tornados entre os dias 28 e 30 de junho, conforme confirmou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) após análises técnicas realizadas com imagens de satélite, drones, radares e vistorias em campo.

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